РИАМО - 9 июл. Электросетевые компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» устранили крупные технологические нарушения, возникшие после непогоды в регионе 7 и 8 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Последние двое суток в области шли проливные дожди, грозы, наблюдался шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.

«Восстановление электроснабжения усложнилось, поскольку проводить работы в грозу опасно для жизни. Энергетикам приходилось преодолевать большие расстояния в лесных подтопленных массивах, в том числе в ночное время, чтобы обнаружить и устранить технологические нарушения», - говорится в сообщении.

В Подмосковье за первые сутки непогоды были зафиксированы отключения электроснабжения в 12 городских округах: Можайский, Солнечногорск, Одинцовский, Волоколамский, Рузский, Истра, Клин, Мытищи, Щелково, Талдомский, Наро-Фоминский, Шаховская.

Кроме того, было прервано электроснабжение в 114 населенных пунктах. Свыше 10 тысяч человек могли чувствовать перебои электричества. Большинство отключений пришлось на ночное время, поэтому жалоб от населения практически не поступало. В четверг ситуация была практически идентична, но количество обращений граждан значительно увеличилось. Отключения электроснабжения были зафиксированы в 11 городских округах: Рузский, Можайский, Истра, Шаховская, Волоколамский, Ступино, Клин, Воскресенск, Орехово-Зуевский, Щелково, Сергиево-Посадский, Мытищи, Пушкинский.

Наиболее сложная обстановка в Рузе, Истре и Волоколамске. Электроснабжение прерывалось в 95 населенных пунктах с населением около 15 тысяч человек. Аварийные службы продолжают работать в круглосуточном режиме для оперативного устранения всех технологических нарушений.

Технологические нарушения на линии электропередачи 6-10 киловатт полностью завершены. Повреждения на ЛЭП 0,4кВ (распределительные сети), которые заходят в небольшие населенные пункты, отрабатываются электросетевыми компаниями по поступающим на телефон ЕДДС заявкам жителей.