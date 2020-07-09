РИАМО - 9 июл. Ситуация по выплатам задолженности по зарплате курьерам сервиса доставки еды Delivery Club находится на контроле прокуратуры Москвы, в настоящее время выплачено уже почти 10 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного ведомства.

Органы прокуратуры Москвы проводят проверку информации о том, что курьеры не получали зарплаты с мая.

«В ходе проверки установлено, что работники состоят в трудовых отношениях с шестью организациями-логистами, у которых с сервисом доставки еды заключены договоры. В этой связи проводятся проверки исполнения требования трудового законодательства в организациях-подрядчиках. В проводимых проверках задействовано пять межрайонных прокуроров», - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что деньги для зарплаты курьерам были переведены, но не доставлены до самих работников.

В настоящее время идет погашение задолженности перед курьерами организаций-логистов, выплачено уже почти 10 миллионов рублей. Ситуация находится на контроле прокуратуры Москвы.