РИАМО - 9 июл. Коломенскому «Торговому дому АДЛ» планируют передать земельный участок для развития производственных мощностей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Получение земельных участков на специальных условиях – без проведения торгов – позволяет инвесторам снизить начальные затраты на реализацию проекта, поэтому данная мера поддержки востребована среди предпринимателей. На данный момент на рассмотрении в Мининвесте находится 40 заявок на участие в этой программе», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Компания «Торговый дом АДЛ» является одним из лидеров в области разработки, производства и поставок инженерного оборудования для ЖКХ и строительства.

На новом участке компания планирует реализовать инвестпроект, который позволит удвоить производственные мощности предприятия.