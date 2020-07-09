РИАМО - 9 июл. На Ярцевской улице 20 июля поменяют схему движения, это сделает передвижение по западу Москвы удобнее и разгрузит район Кунцево, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.
В районе появятся дополнительные развороты и полосы, в том числе для городского транспорта, а также отменят левый поворот с Партизанской улицы на улицу Ярцевскую при движении в сторону Молодогвардейской улицы.
Чтобы быстрее можно было проехать по Северо-Западной хорде в прямом направлении, на пересечении Партизанской и Ярцевской улиц отменят поворот налево при движении в сторону улицы Боженко. Объехать можно будет через улицу Молодогвардейскую, повернув на нее через 400 метров.
Кроме того, перед Оршанской и Ельнинской улицами появятся дополнительные полосы для разворотов, что обеспечит дополнительную связность местных улиц с Северо-Западной хордой.
На пересечении Ярцевской и Партизанской улиц станет меньше конфликтных точек, а городской транспорт более десяти маршрутов будет проезжать участок Ярцевской улицы на 8% быстрее.
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