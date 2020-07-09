РИАМО - 9 июл. В вестибюле станции МЦК «Кутузовская» появилось фитопанно, представляющее из себя аббревиатуру Московского центрального кольца «МЦК» размером 3 на 8 метров из стабилизированного мха, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

В случае положительных откликов пассажиров в будущем на нескольких станциях МЦК с большой свободной площадью стен предполагается установка подобных фитопанно.

«Мы надеемся, что наша инициатива найдет положительный отклик у пассажиров и мы сможем продолжить ее реализацию на других станциях МЦК», - сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

С начала этого года на МЦК появились зеленые сиденья для пассажиров с неочевидными физическими ограничениями, также были запущены «Вагоны тишины» для тех, кто хочет совершать поездки в тишине. Пассажиры Московского метрополитена и Московского центрального кольца являются авторами большинства изменений и преобразований.