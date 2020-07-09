РИАМО - 9 июл. Задолженность по зарплате на сумму свыше 9 миллионов рублей перед 325 сотрудниками службы доставки в Москве погасили, сообщила РИАМО в четверг старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

СК организовал проверку по факту невыплаты зарплаты 7 июля по указанию руководителя ГСУ СК России по городу Москве Андрея Стрижова. Зарплату курьеры не получали с мая этого года.

«Руководство территориального подразделения совместно со следователями провели встречу с представителями компаний для урегулирования сложившейся ситуации», - говорится в сообщении.

К настоящему времени задолженность по зарплате погасили перед 325 работниками.

Ранее сервис Delivery Club сообщил, что большинство курьеров получили зарплату за май и первую половину июня в полном объеме. Mail.ru Group подаст в суд на логистического партнера Delivery Сlub ООО «Амароли», из-за которого курьерам была задержана зарплата.

Mail.ru Group подаст в суд на партнера Delivery Сlub>>