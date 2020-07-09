РИАМО - 9 июл. Скорая медицинская помощь в Московской области всегда работает в режиме повышенной готовности, за последние три месяца на работу приняли 257 медицинских специалистов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Среди специалистов 65 врачей: анестезиологи-реаниматологи, педиатры, узкопрофильные специалисты, а также средний медперсонал.
Московская областная станция скорой медицинской помощи является одной из крупнейшей на территории России. Она включает в себя 53 подстанции и 80 постов.
Ежедневно на выездах к пациентам по всему Подмосковью задействовано более 550 бригад скорой медицинской помощи и около 450 бригад неотложной медицинской помощи.
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