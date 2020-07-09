РИАМО - 9 июл. Скорая медицинская помощь в Московской области всегда работает в режиме повышенной готовности, за последние три месяца на работу приняли 257 медицинских специалистов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Мы постоянно проводим работу по привлечению кадров. Для медицинских специалистов в регионе предусмотрен ряд мер социальной поддержки: стимулирующие выплаты, участие в региональной программе «Социальная ипотека», - сказал главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

Среди специалистов 65 врачей: анестезиологи-реаниматологи, педиатры, узкопрофильные специалисты, а также средний медперсонал.

Московская областная станция скорой медицинской помощи является одной из крупнейшей на территории России. Она включает в себя 53 подстанции и 80 постов.

Ежедневно на выездах к пациентам по всему Подмосковью задействовано более 550 бригад скорой медицинской помощи и около 450 бригад неотложной медицинской помощи.