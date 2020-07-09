РИАМО - 9 июл. Работы по восстановлению подтопленного участка Волоколамского шоссе над рекой Городянкой в Рузском округе продолжат даже в случае дождя, сообщил журналистам в четверг министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Вечером 8 июля из-за обильных дождей в Рузском округе оказалась разрушена насыпная дамба. В результате подтопило несколько приусадебных участков и домов, а также дорог.

«Сегодня, помимо работы на дороге, мы еще занимались укреплением дамбы, которая находится выше по течению реки. Нам это удалось тоже сделать к вечеру. Мы спокойны: даже если пойдет дождь, то мы в данном случае свою работу закончим», - сказал Гержик.

Все работы на подтопленном шоссе планируют завершить в максимально короткие сроки. Запустить движение по восстановленной дороге планируют ближайшей ночью.

Ранее синоптики предупредили, что в четверг в Рузском округе снова ожидаются дожди, которые могут усугубить обстановку с подтоплениями.

Прорыв дамбы в Рузе. ВИДЕО>>