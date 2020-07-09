РИАМО - 9 июл. В Химках открылся центр реабилитации для детей из Подмосковья, переболевших в средней и тяжелой формах Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Дети Подмосковья, переболевшие коронавирусом в тяжелой и средней формах, бесплатно проходят уникальный для ЦФО лечебно-восстановительный комплекс», - сказала заместитель подмосковного министра здравоохранения Светлана Лазарева.

Она добавила, что комплексный подход позволяет избежать осложнений после перенесенного заболевания и восстановить иммунитет.

Центр перепрофилировали из санаторного отделения детского клинического многопрофильного центра Московской области. Ранее он специализировался на бронхо-легочных заболеваниях. Это позволило оперативно провести переподготовку и открыться в кратчайшие сроки.

Для получения направления на лечение необходимо обратиться к педиатру в поликлинике по месту прикрепления. Дети могут получить путевку в сопровождении одного из родителей.

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Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- Больше всего случаев заражения коронавирусом в Подмосковье зафиксировали в Серпухове и Реутове, 20 и 14 случаев соответственно. По всему региону за сутки выявили 192 случая Covid-19.

- Санитайзеры в московском метро решили оставить и после окончания пандемии. Они останутся бесплатными.

- Самые важные новости дня в карточках

- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица преодолела основные трудности, которые возникли из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Конечно, огромным испытанием для нас была пандемия, которая на самом деле еще продолжается, но основные проблемы, я надеюсь, мы преодолели», — сказал Собянин на заседании наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

- Президент России Владимир Путин считает, что меры поддержки бизнеса, принятые во время пандемии коронавируса, оказались эффективными и должны остаться после ее завершения. По его словам, эти меры необходимо обобщить и уделить внимание их информационному сопровождению.

- Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) выявили негативное влияние коронавируса на головной мозг. Они предрекают волну заболеваний мозга из-за Covid-19.

- Международное авиасообщение в России откроют в два этапа. В министерстве транспорта РФ будут оценивать, готовы ли международные аэропорты к открытию полетов за границу.

- С 13 июля в Москве начнется очередной этап снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Подробнее в материале РИАМО.

- Из-за распространения коронавирусной инфекции школьные линейки 1 сентября пройдут в новом формате. Это нужно, чтобы обеспечить безопасность здоровья школьников, здоровья учителей.

- Кружки и секции программы «Московское долголетие», занятия в которых проходят на открытом воздухе, возобновят свою работу с 1 августа. Занятия по программе «Московское долголетие» прекратились в марте этого года из-за распространения коронавируса.

- С 1 августа в Москве увеличат разрешенное число зрителей спортивных соревнованй: с 10 до 50% от максимальной вместимости трибун. Проведение спортивных мероприятий с количеством посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения разрешили в Москве с 16 июня.

- Столичные театры, кинотеатры и концертные залы возобновят работу 1 августа. Это касается площадок вместимостью не более 3 тысяч посадочных мест. При этом зрительный зал должен быть заполнен максимум на 50%.

Хотим узнать ваше мнение Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия? 31% Да, соскучился по походам в кино 31% Пока боюсь посещать людные места 31% Подожду, когда разрешат не надевать маску и перчатки 31% Нет, я и до пандемии редко ходил в кино Результаты

- В Москве с 13 июля будет отменен обязательный масочный режим на улицах. В столице по-прежнему сохранятся требования соблюдения социального дистанцирования.

«Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах», - написал Собянин в личном блоге.

- Ограничения на работу аттракционов и парков отменят в Москве с 13 июля. Однако по‑прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно‑досуговых мероприятий.

- Образовательные организации в Москве заработают без ограничений с 13 июля. Полноценный учебный год планируется начать уже с 1 сентября.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 192 больных, в Москве - 568.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 1173 человека. Общее число выздоровевших превысило 162 тысячи человек.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 372 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили от Covid-19 более 39 тысяч пациентов.

- Все гостиницы и отели столицы проводят дезинфекцию и обработку своих помещений. Обработке подлежат все поверхности в помещениях, включая предметы обстановки, подоконники, мебель, дверные ручки, выключатели, это позволяет обезопасить постояльцев и персонал гостиниц.

- Еще 32 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии жертвами коронавируса стали 4 059 человек.