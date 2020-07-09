РИАМО - 9 июл. Данные с камер городской системы видеонаблюдения, которые хранятся в Едином центре хранения и обработки данных Москвы (ЕЦХД), доступны только уполномоченным сотрудникам органов исполнительной власти и полиции, все сообщения о продаже доступа к системе проверяются, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий столицы.

Ранее специалистами компании DeviceLock в Сети были обнаружены предложения о продаже якобы доступов к данным с камер городской системы видеонаблюдения. В департаменте уточнили, что речь идет не о продаже каких-либо данных, а о предоставлении доступа к Единому центру хранения данных.

«Доступ к ЕЦХД имеют только уполномоченные сотрудники органов исполнительной власти и правоохранительных органов. Он предоставляется по персональной учетной записи. Предоставление такого доступа иным лицам является противоправным», - говорится в сообщении.

Специалисты департамента информационных технологий столицы системно мониторят Сеть на предмет появления подобных публикаций. Информация о ресурсах, предлагающих получить прямой доступ к городским камерам, передается в компетентные органы для проведения проверок.

Записи с городских камер видеонаблюдения используются для расследования порядка 70% правонарушений. Также система применяется для осуществления контроля за благоустройством и уборкой дворов, работой коммунальных и социальных служб, строительством социально значимых объектов, регулирования транспортных потоков, а также перспективного планирования развития районов Москвы.