РИАМО - 9 июл. За полгода центр обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена сопроводил более 20 тысяч пассажиров, чаще всего за помощью обращаются пассажиры с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата и детские группы, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«На пассажиров с нарушениями зрения пришлось почти 40% сопровождений ЦОМП за последние полгода, а на детские группы – около 35%. Пассажиры с нарушениями опорно-двигательного аппарата составили почти 10% от общего числа сопровождений центра», - говорится в сообщении.

Также за услугами инспекторов обращались родители с маленькими детьми, граждане пожилого возраста и другие пассажиры с дополнительными потребностями.

С введением масочного и перчаточного режима в транспорте инспекторы ЦОМП при необходимости бесплатно выдают пассажирам, которых сопровождают, средства защиты.

C 9 мая инспекторы выдали пассажирам более 1 тысячи комплектов из маски и перчаток.