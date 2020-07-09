РИАМО - 9 июл. Количество рейсов экспресс-автобусов от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево увеличат с 10 июля, добавят утренние и вечерние рейсы, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

С 10 июля будут добавлены рейсы экспресс-автобусов от станции метро «Ховрино» в 6:30, 21:30 и 22:00, а также из аэропорта в 7:00, 22:00 и 22:30. Таким образом, экспресс-автобусы будут отправляться каждые 30 минут с 6:30 до 22:00 в сторону аэропорта, и с 7:00 до 22:30 из аэропорта.

«Маршрут экспресс-автобусов проходит по платной трассе М-11 без дополнительных остановок, что позволяет доехать от точки до точки всего за 20 минут и спрогнозировать время в пути, что важно для авиапассажиров», — говорится в сообщении.

Места остановки экспресс-автобусов находятся у выхода №2 станции метро «Ховрино» и слева от выхода из терминала В аэропорта Шереметьево.

Экспресс-автобусы легко опознать – они окрашены в фирменной стилистике «Аэроэкспресса». Купить билеты можно на сайте aeroexpress.ru и в мобильном приложении компании.