РИАМО - 9 июл. В Рузском округе продолжается восстановление подтопленного участка Волоколамского шоссе над рекой Городянкой, к 23:00 планируется приступить к укладке нового асфальтового покрытия дороги, сообщил журналистам в четверг министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Вечером 8 июля из-за обильных дождей в Рузском округе оказалась разрушена насыпная дамба. В результате подтопило несколько приусадебных участков и домов, а также дорог.

«Мы уже уложили нижние слои основания. Планируем ночью выйти на укладку асфальта на аварийном участке дороги», - сказал Гержик.

Он добавил, что в четверг были очищены водопропускные трубы, также укреплена дамба на реке Городянке. Все работы планируют завершить в максимально короткие сроки. Запустить движение по дороге намерены ближайшей ночью.

Помимо участка на Волоколамском шоссе, из-за подтоплений в Рузском округе прекращено движение по Городянской и Красноармейской улицам, а также на участке Красной улицы. Водители могут ехать в объезд по маршруту: деревня Ракитино - поселок Гидроузел - деревня Палашкино - деревня Сытьково - деревня Брыньково. Для перевозки жителей выделили автобусы.