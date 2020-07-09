РИАМО - 9 июл. Жителей Москвы попросили до 20 июля присылать свои пожелания и предложения на почту electrobus@mosgortrans.ru о том, каким должен быть новый электробус-гармошка, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мы формируем технические требования для производителей, чтобы парк «Мосгортранса» соответствовал всем пожеланиям москвичей. Одна из наших основных задач - сделать поездки максимально комфортными и безопасными, чтобы люди больше пользовались городским транспортом», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для нового проекта закупят максимально комфортные низкопольные машины особо большого класса. Большой электробус оснастят системами климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки телефонов.