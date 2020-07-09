РИАМО - 9 июл. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении банком «Возрождение» закона о рекламе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«В ходе рассмотрения дела Московским областным УФАС России было установлено, что банком «Возрождение» допущены нарушения при распространении рекламы, в частности, отсутствует информация обо всех условиях, определяющих полную стоимость займа для заемщика и влияющих на нее», - говорится в сообщении.

Ранее в управление обратился гражданин, который пожаловался на рекламу через СМС-сообщения от банка «Возрождение»без его согласия. После этого Московское областное УФАС России вынесло решение о нарушении банком «Возрождение» закона о рекламе.

Не согласившись с указанным решением, банк обратился в суд. Но Арбитражный суд Московского округа отказал банку и подтвердил законность и обоснованность решения подмосковного УФАС России.