РИАМО - 9 июл. В музейном комплексе Дмитрова открылась выставка живописца, ветерана Великой Отечественной войны, члена союза художников СССР Константина Шелковенко, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Гостям музея представлены пейзажи, портреты и натюрморты автора. Работы художника пронизаны духом послевоенного времени. Как человек, повидавший ужасы войны, он восхищается красотой мира и природы», — отмечается в материале.

Художник писал просторы Рязанской земли, природу, море, горы, Крым и Кавказ. Картины наполнены светом, оптимизмом и любовью к жизни.

Выставка открыта до 9 августа.