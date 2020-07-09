РИАМО - 9 июл. За шесть месяцев текущего года поезда «Центральной пригородной железнодорожной компании» перевезли 186,5 миллиона пассажиров, что на 34,8% меньше, чем в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Самым популярным направлением оказалось Ярославское, на нем было отправлено 38,9 миллиона пассажиров. На втором и третьем местах – Казанское и Горьковское, ими воспользовались 31,8 миллиона и 25,2 миллиона человек соответственно», — отмечается в материале.

Менее популярное направление у пассажиров — Киевское.

Чтобы обеспечить безопасность горожан все поезда и станции ЦППК дезинфицируются. Обеззараживаются все контактные поверхности каждые два часа. Три раза в день обрабатываются электропоезда.

В вагонах работает система по обеззараживаю воздуха. На остановках оборудованы автоматы с дезинфицирующим раствором для обработки рук.