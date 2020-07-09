РИАМО - 9 июл. В ночь на четверг в Зеленограде на Панфиловском проспекте, дом 10 произошла авария с участием трех легковых машин, водитель одной из машин не смог выбраться из авто самостоятельно, говорится в сообщении департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

На место происшествия направились подразделения пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе ПСО №214.

«Чтобы не допустить загорания, по прибытии пожарные обесточили автомобили, а затем деблокировали пострадавших», — отмечается в материале.

Спасенному водителю понадобилась медпомощь, его передали врачам.