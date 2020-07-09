РИАМО - 9 июл. По прогнозам Пенсионного фонда России, к 2023 году социальные пенсии в стране вырастут до 10 693 рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.
Получать социальные пенсии смогут инвалиды и те, кто потерял кормильца. Также выплаты предназначены и тем, чей трудовой стаж меньше страхового.
Ранее министерство социального развития Подмосковья объяснило, что претендовать на социальную доплату к пенсии могут неработающие пенсионеры, зарегистрированные на территории Московской области. Более 162 тысяч жителей региона получают такую доплату.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии