РИАМО - 9 июл. По прогнозам Пенсионного фонда России, к 2023 году социальные пенсии в стране вырастут до 10 693 рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Согласно проекту, изменение социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению распределится в ближайшие три года следующим образом: в 2021 году они могут вырасти на 1,5%, в 2022-м — на 3,9%, в 2023 году — на 3,7%», — отмечается в материале.

Получать социальные пенсии смогут инвалиды и те, кто потерял кормильца. Также выплаты предназначены и тем, чей трудовой стаж меньше страхового.

Ранее министерство социального развития Подмосковья объяснило, что претендовать на социальную доплату к пенсии могут неработающие пенсионеры, зарегистрированные на территории Московской области. Более 162 тысяч жителей региона получают такую доплату.