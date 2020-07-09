РИАМО - 9 июл. Энергетики компании «Россети Московский регион» восстановили электрооборудование на территории Подмосковья после обрушившегося на регион циклона 7 и 8 июля, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В эти дни в регионе наблюдались дождь, гроза, местами с градом, порывы ветра до 20 метров в секунду. Из-за этого в некоторых местах произошло отключение электричества.

«За двое суток энергетики устранили 911 обрывов линий электропередачи, убрали 1 165 поваленных деревьев, восстановили 37 опор, протянули более 14 километров проводов», - говорится в сообщении.

Основной причиной нарушения электроснабжения потребителей стало падение деревьев на линии электропередачи. В кратчайшие сроки по резервной схеме были запитаны все социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения.

166 мобильных бригад (400 человек) компании работали в непогоду с привлечением 173 единиц спецтехники, вели восстановительные работы на сетях 6-10 киловатт. Чуть больше времени ушло на то, чтобы восстановить электроснабжение по сети 0,4 киловатта.

«В данный момент ведется отработка адресных обращений граждан, которые приезжают на выходные на дачи и обнаруживают оборванные провода и лежащие на линиях деревья. Также оказывается помощь в проведении восстановительных работ на абонентских линиях», - рассказал первый заместитель генерального директора - главный инженер компании «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев.