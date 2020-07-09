РИАМО - 9 июл. Гостиницу на 26 семей «Дом Роналда Макдоналда» построят рядом с Детской городской клинической больницей имени З. А. Башляевой на северо-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Будет выделен земельный участок площадью около 0,2 гектара рядом с больницей для строительства бесплатной семейной гостиницы. Здесь смогут временно проживать родители ребят, которые лечатся в больнице», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Москвы Анастасия Пятова.

На участке планируется возвести двухэтажное здание площадью порядка 1,3 тысячи квадратных метров.