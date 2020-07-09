РИАМО - 9 июл. Прокуратура Московской области организовала проверку после затопления жилого сектора в Рузе после прорыва дамбы, сообщается на сайте регионального ведомства.

На место ЧП выезжал городской прокурор Николай Развозжаев.

«Ход проверочных мероприятий, устранение последствий ЧП и соблюдение прав граждан, чьи домовладения попали в зону подтопления, взяты прокуратурой Московской области на контроль», - говорится в сообщении.

Вечером 8 июля из-за обильных осадков в Рузском округе была разрушена насыпная дамба. В результате подтопило несколько приусадебных участков и домов, а также дорог. В муниципалитете объявили режим чрезвычайной ситуации.

Прорыв дамбы в Рузе. ВИДЕО>>