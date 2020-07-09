РИАМО - 9 июл. В районе Текстильщики в Юго-Восточном административном округе по программе реновации жилищного фонда под заселение передали второй дом, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Более 100 жителей пятиэтажки №26А на улице Артюхиной получат равнозначное жилье в соседней новостройке №28А. Сейчас уже два дома передано под заселение в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он также отметил, что в ЮВАО жители 818 домов высказались за включение в программу реновации и к настоящему времени подобрано 50 стартовых площадок.

В районе Текстильщики расселению подлежат 47 жилых домов.