РИАМО - 9 июл. Компания «Агрофуд» начала строительство завода по производству колбас и мясных деликатесов в многофункциональном индустриальном парке «Парфентьево» в подмосковном Коломенском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Для реализации проекта компания «Агрофуд» получила льготный заем в Фонде развития промышленности Московской области в размере 100 миллионов рублей под 5%», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

По ее словам, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, резиденты подмосковных индустриальных парков продолжают развивать свои производства.

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