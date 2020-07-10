РИАМО - 10 июл. Центры обслуживания клиентов компании «Россети Московский регион» возобновляют работу с пятницы, очный прием будет идти по предварительной записи, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Записаться на прием можно через личный кабинет на сайте lk.moesk.ru.

«В личном кабинете вы сможете выбрать территориально удобный ЦОК, забронировать конкретные дату и время визита в клиентский офис. При очном приеме граждан энергетики компании «Россети Московский регион» будут руководствоваться жестким принципом работы: один сотрудник – один клиент», - говорится в сообщении.

Подать заявку на технологическое присоединение можно через личный кабинет на «Портале-ТП»: utp.moesk.ru.