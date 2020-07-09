РИАМО – 9 июл. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент страны Дмитрий Медведев рассказал, что человек на посту главы государства должен обладать работоспособностью и силой воли.

«В любой должности, а, тем более, в должности президента самое главное – это работать по-серьезному, принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям. Мне кажется, это главное качество для любого человека», — сказал Медведев в интервью kp.ru.

Медведев добавил, что успешным будет работоспособный человек с силой воли.

«Президент – это человек, который отвечает вообще за всю страну. В этом смысле это самая сложная работа. Председатель правительства – у него тоже огромный объем работы. И если говорить о количестве тяжелой рутины, то, поскольку я был и президентом, и председателем правительства, могу сказать, что у премьера ее больше даже», — рассказал Медведев.

Он отметил, что работа в должности зампреда Совета безопасности РФ тоже имеет свои сложности.

Дмитрий Медведев был президентом России с 2008 по 2012 годы.