РИАМО – 9 июл. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент страны Дмитрий Медведев рассказал, что человек на посту главы государства должен обладать работоспособностью и силой воли.
«В любой должности, а, тем более, в должности президента самое главное – это работать по-серьезному, принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям. Мне кажется, это главное качество для любого человека», — сказал Медведев в интервью kp.ru.
Медведев добавил, что успешным будет работоспособный человек с силой воли.
Он отметил, что работа в должности зампреда Совета безопасности РФ тоже имеет свои сложности.
Дмитрий Медведев был президентом России с 2008 по 2012 годы.
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