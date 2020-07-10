РИАМО - 10 июл. Единый государственный экзамен по математике профильного уровня состоится в пятницу по всей России.

В Московской области для проведения экзамена оборудовали 262 специальных пункта, в Москве организовали 382 площадки.

Период сдачи ЕГЭ для ребят начался 3 июля и завершится 23 июля. 24 и 25 июля будут резервными днями. Вторая волна сдачи экзамена стартует 3 августа.

В этом году из-за пандемии коронавируса период проведения ЕГЭ был перенесен на более поздний срок. Перед началом испытаний все пункты проведения экзаменов в стране прошли дезинфекцию. Сдачу экзаменов организуют с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

Кроме того, в 2020 году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в этом же году.