РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июл. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец до 27 июля будут проводить рейды, во время которых проверят наличие детских кресел в автомобилях, первый рейд состоится в пятницу, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Рейд «Детское кресло» по предупреждению и пресечению нарушений правил перевозки детей в автомобиле будет проводиться в пятницу с 12:30 до 13:30 по адресу: Лыткарино, Лыткаринское шоссе, 2-й километр; 19 июля с 13:30 до 14:30 у дома №403 на Октябрьском проспекте в Люберцах; 20 июля с 16:00 до 17:00 у дома №8В в микрорайоне Белая Дача Котельников; 27 июля с 7:00 до 8:00 по адресу: Люберцы, дублер Комсомольского проспекта», - говорится в сообщении.

Перевозка детей в возрасте до 11 лет включительно в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.