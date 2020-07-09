РИАМО – 9 июл. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что удаленная работа тесно соприкасается с четырехдневной рабочей неделей и переход на сокращенную рабочую неделю не за горами.

«Когда я в прошлом году сказал про четырехдневную рабочую неделю, на меня многие смотрели с удивлением, не понимая, ну какая тут четырехдневная рабочая неделя? Я, конечно, не предполагал, каким образом мы столкнемся с удаленной занятостью и сокращенной рабочей неделей. И сейчас очень важно отрегулировать в Трудовом кодексе вопросы, связанные с удаленной занятостью», — сказал Медведев в интервью kp.ru.

Он подчеркнул, что сотрудник на удаленке может работать чуть ли не круглые сутки, а должно быть время для отдыха, семьи. За сверхурочную работу надо платить.

«Что же касается четырехдневки, то она соприкасается с работой на удаленке. Если человек находится в «удаленной» системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче. Переход к гибкому графику рабочей недели, четырехдневной или какой-то иной, очевидно, не за горами», — добавил Медведев.

По его мнению, к этому нужно подготовиться законодательно.

Медведев также подчеркнул, что удаленная работа не должна быть единственным вариантом трудовых отношений. В то же время удаленка может быть необходима в некоторых случаях.