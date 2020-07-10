РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина в пятницу пройдет бесплатная тематическая встреча для будущих мам по планированию родов, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем будущих мам на любых сроках на бесплатные тематические встречи с тренерами и специалистами студии ШАНТИ-Baby (https://vk.com/podolskmama). Первая встреча для будущих мам по теме «План родов» в парке на лужайке возле спортивной площадки состоится в пятницу с 11:00 до 12:30. На ней поговорим про план родов - какой он может быть, как выделить из плана то, что важно. Вход свободный, по записи», - говорится в сообщении.

С собой нужно взять головной убор и удобную одежду. Запись на встречу по телефону: 8(925)355-78-95.