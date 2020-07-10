РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В Подольске в парке имени Виктора Талалихина по пятницам, субботам и воскресеньям будут проходить мастер-классы по макияжу, первое занятие состоится в эту пятницу, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина по пятницам, субботам и воскресеньям будут проходить бесплатные мастер-классы по макияжу. Первое занятие состоится 10 июля с 18:00 до 19:00. Практические занятия будут проводить визажисты компании Mary Kay. Специалисты ответят на все интересующие вопросы», - говорится в сообщении.

Все материалы предоставляются бесплатно. Также можно будет проконсультироваться с визажистом в подборе макияжа для себя.

Мастер-классы будут проходить на балюстраде при отсутствии дождя по пятницам с 18:00 до 19:00, субботам с 17:00 до 18:00 и с 18:00 до 19:00 (два мастер-класса), воскресеньям с 15:00 до 16:00 и с 16:00 до 17:00.

На занятии расскажут, для чего нужна основа под тональный крем, как правильно наносить тональные средства, избавиться с их помощью от синяков под глазами. Для чего нужна пудра, и какие виды ее бывают. Где должны находиться румяна, как подчеркнуть скулы лица, как скорректировать губы, каким средством лучше завершить дневной уход за кожей лица и придать свежесть коже.