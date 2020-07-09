РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. Оргтехнику для гимназии №1 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи передал в четверг член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом городского совета депутатов Ульяной Кондряковой, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В четверг в ходе рабочего визита в гимназию №1 депутаты осмотрели учебные классы и пообщались с педагогами учреждения образования во главе с директором Ольгой Дроздовой. Она рассказала, что три месяца самоизоляции и обучения в онлайн-режиме стали настоящим испытанием для учителей, школьников и их родителей. К дистанционному режиму пришлось привыкать, но все справились.

«Знаю, что в новом учебном году в связи с ростом числа первоклассников вы планировали оборудовать дополнительные рабочие места для педагогов младших классов. Вместе с депутатом Ульяной Кондряковой мы приняли решение передать школе два ноутбука для этих целей», - сказал Ефимов.

Кондрякова добавила, что это не разовая акция, а плановая работа, которая проводится городскими и областными депутатами в рамках сбора и исполнения наказов в течение года.

«Мы продолжим встречи в учреждениях для формирования программы наказов уже на следующий, 2021 год, для последующего включения мероприятий в муниципальную и государственную программы Московской области», - пояснила Кондрякова.

Ефимов поблагодарил коллектив школы за хорошие результаты по итогам учебного года и выразил надежду, что пандемия отступит, и все образовательные учреждения Балашихи заработают с 1 сентября в прежнем режиме.

Гимназия №1 располагается в микрорайоне Железнодорожный на улице Новой, дом 17. Образовательное учреждение открыто с 1 сентября 1978 года, в 1997 году получило статус гимназии.