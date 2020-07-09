РИАМО - 9 июл. Новый офисный центр появится на юго-востоке Москвы в рамках транспортно-пересадочного узла «Рязанская», реализация проекта будет способствовать образованию многофункциональных пространств и развитию общественно-транспортных центров для обслуживания населения города и гостей столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Участок предоставлен ЗАО «ТПУ «Рязанская» сроком на 6 лет для строительства офисного центра с паркингом суммарной поэтажной площадью около 58 350 квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

Сейчас на земельном участке нет застройки. Офисный центр с паркингом будут возводить в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

Предполагается, что реализация проекта будет способствовать образованию многофункциональных пространств и развитию общественно-транспортных центров для обслуживания населения города и гостей столицы.