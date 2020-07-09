РИАМО - 9 июл. Mail.ru Group подаст в суд на логистического партнера Delivery Сlub ООО «Амароли», говорится в сообщении пресс-службы Delivery Сlub.

«Подрядчик задержал выплаты курьерам, несмотря на то, что Delivery Club рассчитывался с ним своевременно и в полном объеме. Для решения проблемы курьеров Delivery Club повторно перевел подрядчику денежные средства для погашения долгов. В этой ситуации мы также оказались пострадавшей стороной от недобросовестного контрагента. <…> Компания планирует подать в суд на логистического подрядчика», - говорится в сообщении.

Логистический партнер задержал 326 курьерам заработную плату за май и первую половину июня. На данный момент Delivery Club расторгает отношения с данной логистической компанией.

Cейчас большинство курьеров Delivery Club в Москве, которым задержали зарплату за май и первую половину июня, получили деньги в полном объеме.