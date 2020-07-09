РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. В парке «Опалиховский пруд» в подмосковном Красногорске проведут химическое шоу 10 июля, вход бесплатный, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Только что нам позвонил профессор H2O и сообщил, что уже завтра он проведет в Опалихе свое химическое супер-шоу. Приглашает всех ребят и их родителей!» - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет 10 июля в парке «Опалиховский пруд». Начало в 16:00.

«Мероприятие бесплатное. Не пропустите!» - заключается в сообщении.