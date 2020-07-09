РИАМО – 9 июл. Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что в ходе рейда по проверке арбузов из 11 партий выявили две, в которых содержание нитратов в ягоде оказалось повышенным, поэтому пока лучше воздержаться от покупки арбузов, сообщает Nation News.

Врач также рассказал, что сезон арбузов еще не наступил и употребление арбузов в большом количестве разбалансирует обмен веществ, что приводит к артериальной гипертонии, атеросклерозу.

«Дело в том, что традиционно мы едим эти бахчевые в больших количествах, никто не ограничивается 100 граммами арбуза. Мы едим их много, и получается, что этот раствор сахара оказывается быстроусваиваемым, быстро поступающим в организм, а это считается плохо, потому что резкое повышение уровня сахаров в крови, необязательно только глюкозы, но и фруктозы», - сказал эксперт.

Также от употребления арбузов он предостерег людей, у которых водно-солевой обмен нарушен. Кроме того, в больших количествах бахчевые противопоказаны людям старше 50-60 лет.