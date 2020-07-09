РИАМО - 9 июл. В Зарайске благоустроят парковую зону, на выполнение данных работ объявлен аукцион, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству объекта «Парковая зона по адресу: город Зарайск, улица Академика Виноградова», — сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Благоустройство пройдет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Парковая зона включена в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды». Финансировать проект будут из бюджетов региона и городского округа Зарайск.

Завершить благоустройство планируется в 2020 году.