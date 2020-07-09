РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 июл. Администрация городского округа Домодедово выставила на торги нежилое помещение свободного назначения на территории Лесное, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Администрация городского округа Домодедово Московской области выставляет на продажу нежилое помещение свободного назначения. Нежилое помещение площадью 18,7 квадратных метра находится на территории Лесное на юге городского округа. Аукцион состоится 6 августа 2020 года», - говорится в сообщении.

Начальная цена продажи составляет 944,1 тысячи рублей. Заявку на участие можно подать до 31 июля на электронной торговой площадке (www.rts-tender.ru). Номер процедуры: 37332.

Подробную информацию о выставленных объектах недвижимости всегда можно найти на Едином портале торгов Московской области – https://torgi.mosreg.ru/.