РИАМО - 9 июл. Работы по восстановлению размытого участка Волоколамского шоссе над рекой Городянкой в подмосковном Рузском округе идут с опережением, открыть восстановленную дорогу планируют предстоящей ночью, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Планируем завершить восстановление дороги через речку сегодня в ночь и открыть ее. Утром все было разрушено. Также приступили к восстановлению и муниципальной дороги», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Вечером 8 июля из-за обильных дождей в Рузском округе оказалась разрушена насыпная дамба. В результате подтопило несколько приусадебных участков и домов, а также дорог. В муниципалитете объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Гержик сообщил, что работы по ремонту участка шоссе планируется завершить в течение суток.

В настоящее время рабочие проводят замену основания дороги, формируют откос под тротуар, уже прочищено русло реки. На место прибыла техника, необходимая для укладки асфальта.

Помимо участка на Волоколамском шоссе, прекращено движение по Городянской и Красноармейской улицам, а также на участке Красной улицы. Водители могут ехать в объезд по маршруту: деревня Ракитино - поселок Гидроузел - деревня Палашкино - деревня Сытьково - деревня Брыньково. Для перевозки жителей выделили автобусы.