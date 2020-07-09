РИАМО - 9 июл. Иногда комариный укус может вызвать анафилактический шок, если насекомое укусило в глаз или веко, сообщила врач-дерматолог Лариса Алексеева.

«От такого могут быть слабость, отечность, помутнение сознания и другие признаки шока. С такими комариными укусами шутить не надо», — сказала Алексеева в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что такое бывает крайне редко, но при анафилактическом шоке нужна срочная медицинская помощь.

«Если вы видите, что нарастает отек, место укуса увеличивается в размерах, образуются волдыри, начинается отек, вам трудно дышать, то нужна первая помощь», — добавила медик.

Она посоветовала в этом случае принять антигистаминный препарат первого поколения и ждать скорую помощь.

Если ничего, кроме покраснения и зуда нет, то можно обратиться к дерматологу или приложить холодный компресс.