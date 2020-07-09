РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации приглашает организации Люберец принять участие в онлайн-опросе по определению востребованных и перспективных профессий, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Принять участие в опросе можно до 10 июля 2020 года. Анкета может быть заполнена руководителем организации, руководителем или специалистом подразделения управления персоналом, кадровой службы, руководителями других подразделений», - говорится в сообщении.

Результаты опроса будут использованы для оценки текущей потребности организаций в квалифицированных кадрах, необходимости в среднем профессиональном образовании и профессиональном обучении по востребованным профессиям, должностям и специальностям.

Пройти опрос можно по ссылке: https://regionaljobs.vcot.info/.