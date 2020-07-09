РИАМО – 9 июл. Президент России Владимир Путин рассказал, что меры поддержки бизнеса, принятые во время пандемии коронавируса, должны остаться после ее завершения, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Многие из них оказались очень эффективными и, конечно, нельзя, чтобы они исчезли после того, как исчезнет — надеюсь, что это когда-то произойдет, — эта самая пандемия несчастная», — сказал Путин.

Он отметил, что эти меры необходимо обобщить и уделить внимание их информационному сопровождению.

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9 ИЮЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица преодолела основные трудности, которые возникли из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Конечно, огромным испытанием для нас была пандемия, которая на самом деле еще продолжается, но основные проблемы, я надеюсь, мы преодолели», — сказал Собянин на заседании наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

- Президент России Владимир Путин считает, что меры поддержки бизнеса, принятые во время пандемии коронавируса, оказались эффективными и должны остаться после ее завершения. По его словам, эти меры необходимо обобщить и уделить внимание их информационному сопровождению.

- Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) выявили негативное влияние коронавируса на головной мозг. Они предрекают волну заболеваний мозга из-за Covid-19.

- Международное авиасообщение в России откроют в два этапа. В министерстве транспорта РФ будут оценивать, готовы ли международные аэропорты к открытию полетов за границу.

- С 13 июля в Москве начнется очередной этап снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Подробнее в материале РИАМО.

- Из-за распространения коронавирусной инфекции школьные линейки 1 сентября пройдут в новом формате. Это нужно, чтобы обеспечить безопасность здоровья школьников, здоровья учителей.

- Кружки и секции программы «Московское долголетие», занятия в которых проходят на открытом воздухе, возобновят свою работу с 1 августа. Занятия по программе «Московское долголетие» прекратились в марте этого года из-за распространения коронавируса.

- С 1 августа в Москве увеличат разрешенное число зрителей спортивных соревнованй: с 10 до 50% от максимальной вместимости трибун. Проведение спортивных мероприятий с количеством посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения разрешили в Москве с 16 июня.

- Столичные театры, кинотеатры и концертные залы возобновят работу 1 августа. Это касается площадок вместимостью не более 3 тысяч посадочных мест. При этом зрительный зал должен быть заполнен максимум на 50%.

Хотим узнать ваше мнение Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия? 31% Да, соскучился по походам в кино 31% Пока боюсь посещать людные места 31% Подожду, когда разрешат не надевать маску и перчатки 31% Нет, я и до пандемии редко ходил в кино Результаты

- В Москве с 13 июля будет отменен обязательный масочный режим на улицах. В столице по-прежнему сохранятся требования соблюдения социального дистанцирования.

«Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах», - написал Собянин в личном блоге.

- Ограничения на работу аттракционов и парков отменят в Москве с 13 июля. Однако по‑прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно‑досуговых мероприятий.

- Образовательные организации в Москве заработают без ограничений с 13 июля. Полноценный учебный год планируется начать уже с 1 сентября.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 192 больных, в Москве - 568.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 1173 человека. Общее число выздоровевших превысило 162 тысячи человек.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 372 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили от Covid-19 более 39 тысяч пациентов.

- Все гостиницы и отели столицы проводят дезинфекцию и обработку своих помещений. Обработке подлежат все поверхности в помещениях, включая предметы обстановки, подоконники, мебель, дверные ручки, выключатели, это позволяет обезопасить постояльцев и персонал гостиниц.

- Еще 32 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии жертвами коронавируса стали 4 059 человек.