РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Руководством команды футбольного клуба «Люберцы» было принято решение приступить к началу тренировочного процесса, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Федерация футбола Московской области уже в первых числах августа возобновляет турниры.

«8 июля на стадионе «Торпедо» ФК «Люберцы» провел свою первую тренировку после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Желаем команде удачи в этом спортивном сезоне!» - говорится в сообщении.