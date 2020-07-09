РИАМО - 9 июл. С сентября вне часа пик поездка в метро по Таганско-Краснопресненской линии будет стоить дешевле, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Эксперимент запустят в сентябре. Он продлится 8-10 месяцев.

«Сейчас мы рассматриваем два сценария — скидка 30% или скидка 50%. Выбор удобного времени для поездок остается за пассажирами. К тому же более низкая цена — очень распространенный мировой опыт: например, в Сингапуре поездки вне часов пик тоже дешевле», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что также в этом вопросе важна поддержка работодателей – чтобы они сдвигали время начала рабочего дня или вводили удаленные форматы работы. Такие же меры могут предпринять и образовательные организации.

Ликсутов уточнил, что эксперимент поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.

Заммэра также добавил, что для пассажиров метрополитена эксперимент не будет обязательным. Каждый пассажир сможет решить, как ему удобно передвигаться.