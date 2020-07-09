РИАМО – 9 июл. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минпромторг работает эффективно и не раз доказывал свою плодотворность в самые нелегкие времена, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее главу ведомства Дениса Мантурова раскритиковали в Совете Федерации за недостаточно проработанные программы развития по отраслям, а также за слабую работу по диверсификации производства предприятий ОПК. Сенаторы предложили отдать торговлю в ведение другого министерства.

«Министерство (промышленности и торговли РФ – ред.) блестяще справилось со своей работой. <...> Другое дело, что предметный деловой разговор в Совете Федерации, безусловно, весьма полезен как для сенаторов, так и для самого министра», — подчеркнул Песков.