РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали спиливать сухостойные деревья на улицах Школьная, Ленина, Ихтиманская, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (в четверг - ред.) подрядная организация МБУ «ПКБ» совместно с представителем Территориального управления проводят работы по выпилу аварийных и сухостойных деревьев», - говорится в сообщении.

Работы проводятся на улицах Школьная, Ленина, Ихтиманская.