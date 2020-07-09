РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Создатели новой коллекции носков начнут отчислять средства с продаж центру реабилитации животных «Юна» в подмосковном Подольске, также носки будут дарить новым владельцам животных, сообщается в группе «Центр реабилитации животных «Юна» в соцсети «ВКонтакте».

«В рядах наших друзей пополнение, и очень классное! Если вы такие же любители цветных носков, как и мы, то они вам точно придутся по душе. Вдохновляющие носки St.Friday Socks вышли на путь помощи бездомным животным и вместе с @petshopru создали очень крутую коллекцию с братьями нашими меньшими», - говорится в сообщении.

Кроме того, на этикетках этой коллекции покупатели найдут кошек и собак, которые ждут своего хозяина, а часть вырученных средств с продажи они вместе с @petshopru потратят на закупку кормов и необходимых товаров для приютов.

Также в ближайшее время новые хозяева подопечных из приюта «Юна» будут получать не только стартер-пак для жизни кошки или собаки в новом доме, но и приятный бонус – набор из трех пар носков от St.Friday Socks.