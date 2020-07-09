РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 июл. Художник Валерий Целиков подарил Домодедовской центральной городской больнице более 20 своих картин, сообщается на странице Общественной палаты округа в соцсети «ВКонтакте».

«Более 20 картин местного художника Валерия Целикова украсят стены домодедовских медицинских учреждений. В основном на картинах изображены пейзажи родного города», - говорится в сообщении.

Передачу картин организовали члены Общественной палаты Домодедова Надежда Щегловва, Сергей Еприкян и Татьяна Губер.