РИАМО – 9 июл. Родные Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сказали, что им не за что прощать артиста, так как он не признал свою вину, сообщает Федеральное агентство новостей.

Восьмого июня на Смоленской площади в Москве актер Михаил Ефремов устроил ДТП, в котором погиб водитель грузовика Сергей Захаров. Артиста обвиняют по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.

«Так как господин Ефремов более не признает свою вину в ДТП, совершенном 8 июня со смертельным исходом, унесшим жизнь Сергея Захарова, то прощать Михаила Ефремова не за что», — сказал адвокат семьи Захарова Александр Добровинский.

Он также подчеркнул, что родственники погибшего по-прежнему не собираются брать деньги от артиста.

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