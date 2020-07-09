РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 июл. В домодедовском ЗАГСе зарегистрировали брак 15 пар молодоженов в День семьи любви и верности, 8 июля, сообщается на странице пресс-службы администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

«Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, не помешали любящим сердцам соединить свои союзы узами брака. В День семьи, любви и верности сотрудники домодедовского отдела ЗАГС зарегистрировали 15 пар молодоженов», - говорится в сообщении.

В Московской области в этот день брак зарегистрировали около 300 пар.